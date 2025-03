Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst werden fortgesetzt

Berlin: Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind in der Nacht fortgesetzt worden. Am frühen Morgen hieß es am Rande der Gespräche in Potsdam, eine Einigung sei noch nicht abzusehen. Am Vormittag soll demnach weiter über die offenen Punkte gesprochen werden. Aus Kreisen von Bund und Kommunen hieß es, dass die Arbeitnehmerseite neue Vorschläge gemacht hat, die in die richtige Richtung gehen. Einzelheiten wurden nicht genannt. Verhandelt wird über das Einkommen und die Arbeitszeit von mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen - von der Kita bis zur Müllabfuhr. Bisher forderten Verdi und dbb Beamtenbund unter anderem acht Prozent mehr Geld und mindestens drei zusätzliche freie Tage pro Jahr. Aus Sicht von Bund und Kommunen ist das zu teuer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2025 07:00 Uhr