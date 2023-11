Tarifgespräche bei der Bahn gehen am Vormittag weiter

Berlin: Die Tarifgespräche zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL sind am Abend vertagt worden. Laut einem Bahnsprecher sollen sie am Vormittag weitergehen. Wie die Verhandlungen am Abend gelaufen sind, wurde nicht mitgeteilt. Größter Knackpunkt bei den Tarifgesprächen ist die Forderung der Gewerkschaft nach kürzeren Arbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn lehnt das bisher ab. Personalvorstand Seiler betonte, dafür gebe es vor allem mit Blick auf den sehr, sehr knappen Arbeitsmarkt keinen Spielraum.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 01:00 Uhr