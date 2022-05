Tarifergebnis in der bayerischen Brauwirtschaft erreicht

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der bayerischen Baurwirtschaft gibt es einen Tarifabschluss. Gewerkschaft und Arbeitgeber einigten sich bei der Schlichtung in der Nacht darauf, dass die Ecklöhne rückwirkend zum 1. März um 3,6 Prozent steigen. Zudem soll das Urlaubsgeld auf 22 Euro pro Tag steigen. Laut NGG beträgt das Einkommensplus damit gut 4 Prozent. Auszubildende bekommen 70 Euro mehr im Monat. Die Laufzeit beträgt 12 Monate. Der Bayerische Brauerbund bezeichnet das Ergebnis als enorme zusätzliche Belastung in ohnehin schwierigen Zeiten, das eigentlich nicht in die Landschaft passe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2022 10:00 Uhr