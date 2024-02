Tarifeinigung beim Personal in Arztpraxen

Berlin: Der eintägige Warnstreik des Personals in Arztpraxen ist mit einer Tarifeinigung zu Ende gegangen: Die Tarifpartner verständigten sich in ihren Verhandlungen auf einen Abschluss, wie der Verband medizinischer Fachberufe mitteilte. Der Einigung müssen nun noch die zuständigen Gremien zustimmen. Wie genau sie aussieht, wurde nicht gesagt. Über das Ergebnis soll erst nach Ende der Erklärungsfrist am 16. Februar berichtet werden, hieß es. Der Verband hatte für heute bundesweit 330.000 medizinische Fachangestellte, Arzthelferinnen und -helfer zum Streik aufgerufen. Daher kam es in zahlreichen Praxen zu längeren Wartezeiten.

