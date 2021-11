Tarifabschluss für Beschäftigte der Länder steht

Nachrichtenarchiv - 29.11.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Die Tarifpartner für den öffentlichen Dienst der Länder haben sich auf einen Abschluss geeinigt. Die rund eine Million Beschäftigten bekommen nach Gewerkschaftsangaben 2,8 Prozent mehr Geld. Dazu soll eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro kommen. Die Vereinbarung kam nach zähen Verhandlungen in der verlängerten dritten Gesprächsrunde in Potsdam zustande. Die Gewerkschaften hatten fünf Prozent gefordert, die Arbeitgeber zunächst gar keine Zahlen und Angebote auf den Tisch gelegt. Laut Beamtenbund beträgt die Laufzeit des Vertrags 24 Monate.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.11.2021 11:15 Uhr