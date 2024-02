Tanz der Marktweiber in München begeistert Tausende

München: Mit ihrem traditionellen Tanz auf dem Viktualienmarkt haben die Marktweiber in München wieder tausende Zuschauer angelockt. Mit fantasievollen Kostümen und bei strahlendem Sonnenschein haben die Damen der Obst-, Gemüse-, Käse- und Brotzeitstandl das Publikum unterhalten. Dieser alljährliche Höhepunkt des Münchner Faschings geht bis auf den Beginn des 19. Jahrhunderts zurück. Die Marktweiber haben seit Oktober geprobt und studieren jedes Jahr an die zehn neue Tänze ein. Gefeiert wird in der Münchner Altstadt heute noch den ganzen Tag. Das Motto lautet "München narrisch".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2024 15:00 Uhr