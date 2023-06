Tanklastzug fängt nach Unfall in München Feuer

Kurzmeldung ein/ausklappen Regierung erlässt Beschränkungen nach Krawallen in Frankreich

Paris: Mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens will die Regierung in Frankreich die schweren Krawalle nach dem Tod eines Jugendlichen durch einen Polizeischuss eindämmen. Landesweit soll der Nahverkehr mit Bussen und Straßenbahnen in Kürze eingestellt werden. Großereignisse wie Konzerte wurden abgesagt, der Verkauf und das Mitführen von Feuerwerkskörpern und brennbaren Stoffen wurden verboten. Den nationalen Notstand rief die Regierung allerdings bislang nicht aus. Nach der dritten Nacht mit Unruhen in ganz Frankreich appellierte Präsident Macron an das Verantwortungsbewusstsein von Eltern. Sie müssten ihre jugendlichen Kinder von der Teilnahme an Krawallen abhalten. Der Präsident machte auch die sozialen Netzwerke für die Gewalteskalation der vergangenen Tage verantwortlich. Dort seien gewalttätige Versammlungen organisiert worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2023 21:00 Uhr