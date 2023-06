Tanklastzug fängt nach Unfall in München Feuer

Kurzmeldung ein/ausklappen Frankreich erlebt schwerste Krawallnacht

Paris: Nach der dritten und bislang schwersten Krawallnacht in Folge ist Frankreichs Regierung erneut zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Rund 670 Menschen wurden landesweit festgenommen, wie Innenminister Darmanin mitteilte. Die meisten davon im Großraum Paris. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden rund 250 Beamte verletzt, schrieb er über Twitter. Ein Großteil der Randalierer ist nach Erkenntnissen der Polizei zwischen 14 und 18 Jahre alt. In Clichy, im Norden von Paris, wurde ein Busdepot in Brand gesteckt, in der Pariser Innenstadt sollen Jugendliche in Geschäfte eingedrungen sein und kistenweise Kleidung geplündert haben, berichten Augenzeugen. Ausschreitungen gab es auch in Marseille, Metz, Straßburg oder Toulouse.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2023 12:00 Uhr