Tandler weist zu Prozessbeginn alle betrügerischen Absichten zurück

München: In der Maskenaffäre hat die angeklagte Andrea Tandler alle Betrugsabsichten zurückgewiesen. Sie habe Geschäfte machen wollen, bei denen alles korrekt gehandhabt wird, sagte Tandler vor dem Münchner Landgericht. Dabei könnten allerdings Fehler passiert sein. Tandler muss sich wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung und Subventionsbetrug verantworten. Ihrem Partner wirft die Staatsanwaltschaft Beihilfe und Mittäterschaft zur Steuerhinterziehung vor. Tandler vermittelte zu Beginn von Corona Maskengeschäfte und kassierte dafür Provisionen in Millionenhöhe. Diese soll sie dem Finanzamt verschwiegen und so 23,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2023 11:15 Uhr