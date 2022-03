Taliban verhängen Flugverbot für Afghaninnen ohne Begleiter

Biden ruft in Warschau indirekt zum Sturz Putins auf

Warschau: US-Präsident Biden hat den russischen Staatschef Putin eindringlich vor einem Angriff auf Nato-Bündnisgebiet gewarnt. Bei seiner Rede vor dem Warschauer Schloss erklärte Biden, die USA und ihre Nato-Partner hätten eine heilige Verpflichtung, das Bündnisgebiet mit der geballten Macht aller Mitglieder zu verteidigen. Putin habe sich mit dem Angriffskrieg in der Ukraine verkalkuliert, sagte Biden. Die Nato und der Westen seien inzwischen geeinter als je zuvor. Russland wollte weniger Nato-Soldaten in Osteuropa, nun seien es mehr, so Biden. Er bezeichnete Putin als Diktator, der nicht an der Macht bleiben dürfe. Die russische Bevölkerung sei nicht der Feind. Russland sei durch den Krieg ins 19. Jahrhundert zurückgefallen - das habe das Volk nicht verdient. Der Ukraine sicherte Biden in seiner Rede erneut die Solidarität der USA zu. Wörtlich sagte er: "Wir stehen an eurer Seite." Er verwies unter anderem auf die Militärlieferungen der USA an die Ukraine.

