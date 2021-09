Taliban stellen erste Regierungsmitglieder vor

Nach Explosion in Rohrbach wird zweite Leiche identifziert

Rohrbach im Kreis Pfaffenhofen an der Ilm: Nach der Explosion eines Wohnhauses vergangene Woche ist die Polizei in dem rätselhaften Fall einen Schritt weiter. Nachdem eine 54-jährige Bewohnerin in den Trümmern entdeckt worden war, wissen die Ermittler nun mehr über den vermissten Ehemann. Er kam demnach kurz nach der Explosion bei einem Autounfall in 30 Kilometer Entfernung ums Leben. Da seine Leiche verkohlt war, brachte jetzt erst ein DNA-Vergleich Gewissheit über die Identität des 55-Jährigen. Laut Polizei dürfte er auch für den Brand in einer Wohnung in Sachsen verantwortlich sein, die dem Paar gehörte. Wie genau die Ehefrau starb und was die Explosion des Hauses in Rohrbach verursacht hat, ist weiter unklar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2021 17:00 Uhr