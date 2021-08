Taliban stehen in Afghanistan vor der Machtübernahme

Nachrichtenarchiv - 15.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Nach dem Vormarsch der Taliban auf die afghanische Hauptstadt ist die Lage dort unübersichtlich: Zwar haben Islamisten und Regierung erklärt, dass sie einen friedlichen Machtwechsel mit einer Übergangsregierung wollen. Doch jetzt gibt es Berichte über Kämpfe am Stadtrand und Schüsse am Flughafen. Von Verletzten ist die Rede. Außerdem sind die Taliban nach eigenen Angaben in den Präsidentenpalast eingedrungen und haben die Kontrolle über das Gebäude übernommen. Bestätigt ist das bisher aber nicht. Kämpfer erhielten die Anweisung, wegen Plünderungen in Kabul für Sicherheit zu sorgen. Präsident Ghani hat inzwischen das Land verlassen. Nach Angaben aus dem Innenministerium ist er mit engen Beratern nach Tadschikistan geflogen. Die Nato will dabei helfen, den Flughafen Kabul offen zu halten. Mehrere Länder hatten Ihr Botschafts-Personal dorthin verlegt - darunter Deutschland. Die Mitarbeiter sollen gemeinsam mit afghanischen Ortskräften so schnell wie möglich ausgeflogen werden. Die Bundeswehr bereitet sich auf ihren bisher wohl größten Evakuierungseinsatz vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2021 19:00 Uhr