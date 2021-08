Taliban rücken weiter auf Hauptstadt Kabul vor

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In Afghanistan sind die radikal-islamischen Taliban weiter in Richtung Hauptstadt vorgerückt. Beobachter berichten, dass Kabul mittlerweile von den Kämpfern umstellt ist. Afghanistans Präsident Ghani sprach von einer schlimmen Lage. Nun stelle sich die Aufgabe, die Errungenschaften für die Zivilgesellschaft der vergangenen 20 Jahre zu verteidigen. Bundeskanzlerin Merkel beriet heute in einer Krisensitzung mit mehreren Mitgliedern ihres Kabinetts darüber, wie die in Afghanistan verbliebenen deutschen Staatsbürger und Ortskräfte schnellstmöglich außer Landes gebracht werden können. Nach Angaben eines Regierungssprechers ist ein Einsatz der Bundeswehr geplant, über den der Bundestag entscheiden soll. Es wird davon ausgegangen, dass sich allein über 100 Deutsche in Afghanistan aufhalten - darunter Diplomaten und Mitarbeiter der Botschaft, sowie Mitarbeiter von Organisationen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2021 20:00 Uhr