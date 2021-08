Taliban rücken in Afghanistan weiter vor

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In Afghanistan setzen die radikal-islamischen Taliban ihren Vormarsch weiter fort. Wie Medien berichten, gelang es den Kämpfern zuletzt, die Stadt Masar-i-Scharif zu erobern. Die Stadt im Norden des Landes war bis zum Juni Standort der Bundeswehr. In Deutschland wird derzeit ein Bundeswehreinsatz vorbereitet, bei dem deutsche Staatsbürger und Ortskräfte aus Afghanistan geholt werden sollen. Wie Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erklärte, wird dies schnellstmöglich geschehen. Sie sagte, die Sicherheitslage spitze sich in dem Land weiter zu. Details zu der Rückführung nannte sie nicht. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur wird derzeit ein Mandat für die Evakuierungsaktion vorbereitet. Demnach sollen vor allem Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte, DSK, zum Einsatz kommen, die die Bundeswehr für solche Aufgaben bereit hält.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2021 21:00 Uhr