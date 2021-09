Taliban könnten neue Regierung morgen vorstellen

Bündnis fordert mehr Klimaschutz in Bayern

München: Ein Bündnis aus 16 Verbänden und Parteien fordert in Bayern mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. Dazu wurden am Vormittag auf der Zugspitze zehn zentrale Forderungen für einen effektiven Klimaschutz präsentiert. Das Bündnis forderte in dem 10-Punkte-Papier unter anderem, dass sich der Freistaat strikt an das Pariser Klimaabkommen hält und dafür das bayerische Klimaschutzgesetz überarbeitet. Außerdem sollten laut Bündnis die erneuerbaren Energien in Bayern ausgebaut und die umstrittene 10-H-Regel für Windkraft abgeschafft werden. Staatsregierung und Landtag müssten endlich handeln, hieß es bei der Präsentation auf der Zugspitze. Zu dem Bündnis gehören unter anderem der Bund Naturschutz, der Landesbund für Vogelschutz, SPD und Grüne, die ÖDP und die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2021 15:00 Uhr