Taliban führen Burka-Pflicht für Frauen in der Öffentlichkeit ein

07.05.2022 11:15 Uhr

Kabul: Frauen in Afghanistan müssen in Zukunft in der Öffentlichkeit eine Burka tragen. In einem entsprechenden Erlass nennt Taliban-Chef Achundsada die Ganzkörperbedeckung "traditionell und respektvoll". Die Burka-Pflicht schränkt das Leben afghanischer Frauen weiter ein. Weiterführende Schulen für Mädchen sind bereits geschlossen. Zehntausende Frauen, die für die Regierung gearbeitet hatten, haben ihren Arbeitsplatz verloren. Frauen dürfen zudem das Land nur noch in Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen.

07.05.2022 11:15 Uhr