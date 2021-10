Taliban exekutierten 13 Angehörige einer Minderheit

Hunderte Patienten von mutmaßlich falschen Impfungen betroffen

Donauwörth: Mehrere hundert Patienten sollen in einer Hausarztpraxis in Wemding im Landkreis Donau-Ries mutmaßlich falsch ausgestellte Impfbescheinigungen erhalten haben. Das sagten Vertreter des Landratsamtes, der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Es gebe nach bisherigen Erkenntnissen einerseits Betroffene, die nur für einen Stempel im Impfbuch in die Praxis in Nordschwaben gegangen seien und keine Spritze bekommen hätten. Andererseits gebe es Patienten, die davon ausgegangen seien, korrekt geimpft worden zu sein, obwohl dies wohl nicht der Fall gewesen sei. Wie Landrat Rößle betonte, hat seine Behörde dem Mediziner mittlerweile untersagt, die Praxis wieder zu öffnen. Der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern ist der Wemdinger Hausarzt als Coronaleugner und Impfgegner bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2021 16:00 Uhr