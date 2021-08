Taliban erreichen afghanische Hauptstadt Kabul

Nachrichtenarchiv - 15.08.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Die Taliban haben die afghanische Hauptstadt erreicht. Das Innenministerium sprach von Angriffen der Extremisten von allen Seiten. Tatsächlich gab es in den Außenbezirken von Kabul wohl erste Gefechte. Ob die Taliban die Stadt aber sofort erobern wollen oder erst einmal eine Belagerung starten, ist noch unklar. Auf eine Belagerung deutet eine Erklärung der Taliban hin, in der die Extremisten ihre Kämpfer dazu aufrufen, am Stadtrand stehen zu bleiben. Die Islamisten behaupten, sie verhandelten mit der afghanischen Regierung über eine friedliche Übergabe der Hauptstadt. Auf Fernsehaufnahmen ist zu sehen, wie immer wieder US-Hubschrauber die Botschaft der Amerikaner anfliegen, um deren Personal zu evakuieren. Kabul ist bisher die letzte afghanische Großstadt, die noch nicht von den Taliban beherrscht wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2021 12:00 Uhr