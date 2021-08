Taliban erobern weitere Provinzhauptstadt in Afghanistan

GDL wertet erste Streikaktionen als vollen Erfolg

Berlin: Der Chef der Lokführergewerkschaft Weselsky hat die ersten Stunden des Streiks bei der Deutschen Bahn als vollen Erfolg gewertet. Bereits um 6.00 Uhr morgens habe man mehr als 700 Züge zum Stillstand gebracht. Zudem hätten auch Fahrdienstleiter in mehreren Stellwerken mitgestreikt, so Weselsky in einem Interview. Die GDL will noch bis Freitag Früh um 2.00 Uhr streiken, um ihren Tarifforderungen Nachdruck zu verleihen. Betroffen von den Aktionen der Gewerkschaft sind aktuell etwa drei von vier Fernzügen. Auch im Regionalverkehr gibt es erhebliche Einschränkungen. So fahren zum Beispiel in München die S-Bahnen nach Angaben des Münchner Verkehrsverbunds nicht im gewohnten Takt. Die konkurrierende EVG kritisierte den Streik der GDL. Es gehe der Lokführergewerkschaft nicht um eine normale Tarifauseinandersetzung, sondern um Mitgliederwerbung und Macht, sagte der EVG-Vorsitzende Hommel der Welt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2021 12:00 Uhr