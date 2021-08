Taliban erobern weitere Provinzhauptstadt in Afghanistan

Opposition fordert deutsche Hilfe für Waldbrandgebiete

Berlin: Mit Blick auf die schweren Waldbrände in Griechenland werden in Deutschland Stimmen laut, die eine Beteiligung am internationalen Hilfseinsatz fordern. Die Sprecherin für Europapolitik, Brantner, sprach von europäischer Solidarität. Die Bundesregierung solle Löschhubschrauber schicken. Der FDP-Politiker Busen forderte, Deutschland müsse eigene Löschflugzeuge anschaffen. Die Bundesregierung prüft derzeit noch, ob Feuerwehrleute nach Griechenland geschickt werden. In Athen sind schon zahlreiche internationale Einsatzkräfte aktiv - unter anderem aus Ägypten, Rumänien, Schweden und der Schweiz. Waldbrände wüten derzeit in mehreren Ländern am Mittelmeer. In der Türkei gibt es mehr als ein Dutzend unkontrollierte Feuer. Die italienische Insel Sizilien hat für ein halbes Jahr den Notstand erklärt. Dort brennt es seit Ende Juli und die nächste Hitzewelle steht bevor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2021 14:00 Uhr