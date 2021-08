Taliban erbeuten große Mengen schwerer Waffen

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Bei ihrem schnellen Vormarsch in Afghanistan haben die Taliban zahlreiche schwere Waffen aus US-amerikanischer Produktion erbeutet. In Online-Netzwerken wird das von den Extremisten nun propagandistisch ausgeschlachtet. Zu sehen sind Fotos und Videos, in denen Kämpfer der Islamisten mit schweren Waffen und vor Militärhubschraubern posieren. Eine Rüstungsexpertin der Organisation Conflict Armament Research sagte, zwar hätten die USA hochentwickeltes Equipment bei ihrem Abzug mitgenommen. Insbesondere Fahrzeuge, Schusswaffen und Munition, die für die afghanischen Streitkräfte bestimmt waren, fielen nun aber massenhaft in die Hände der Islamisten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2021 19:00 Uhr