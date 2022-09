Taliban berichten von Explosion in Kabul

Nachrichtenarchiv - 30.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In der afghanischen Hauptstadt hat es in der Früh offenbar einen Anschlag gegeben. Ein Sprecher der Taliban bestätigte eine Explosion in einem Stadtteil Kabuls. Details sind bisher nicht bekannt. Lokale Medien nennen als Ort des Geschehens ein Bildungszentrum. Ein Augenzeuge berichtet der Deutschen Presse-Agentur, Krankenwagen würden Tote und Verletzte wegbringen. - Auch nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban kommt es in Afghanistan weiter zu Gewaltakten. Zuletzt hatte die Terrorgruppe Islamischer Staat Anschläge auf Moscheen und Gläubige verübt.

