Taiwans neuer Präsident Lai ist im Amt

Taipeh: In Taiwan ist der neue Präsident Lai vereidigt worden. In seiner Antrittsrede rief der 64-Jährige den Nachbarn China auf, die Einschüchterungsversuche gegen die Inselrepublik zu beenden. Die Souveränität Taiwans stehe nicht zur Debatte, betonte Lai. China solle stattdessen gemeinsam mit Taiwan darauf hinarbeiten, Frieden und Stabilität in der Region zu bewahren. Er hatte die Wahl im Januar klar gewonnen. Zu seiner Vereidigung versammelten sich in Taipeh Tausende Menschen vor dem Präsidentenbüro. Peking stuft die Partei und Präsident Lai als separatistisch ein, weil sie die Unabhängigkeit Taiwans befürworten. China zählt die Inselrepublik zum eigenen Territorium.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 12:00 Uhr