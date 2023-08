Taiwanesischer Chip-Gigant TSMC will Halbleiterfabrik in Dresden bauen

Dresden: Einer der größten Halbleiterkonzerne der Welt baut eine Fabrik in Sachsen. Das teilte der taiwanische Chipkonzern TSMC vor kurzem mit. Die Investitionssumme soll demnach bei zehn Milliarden Euro liegen. Die endgültige Höhe der Investition werde entschieden, wenn es Klarheit über die staatliche Förderung des Projekts gebe, hieß es von TSMC. Zuvor war von Subventionen des Bundes von bis zu fünf Milliarden Euro die Rede, denen aber die EU-Kommission zustimmen muss. Das Werk soll gemeinsam mit Bosch, Infineon und NXP gebaut werden. Ziel ist es, eine moderne Fabrik zur Halbleiterfertigung aufzubauen, um den künftigen Kapazitätsbedarf der schnell wachsenden Automobil- und Industriesektoren decken zu können. In der aktuellen Diskussion über den Standort Deutschland hatte Wirtschaftsminister Habeck zuvor noch Großinvestitionen verschiedener Unternehmen hierzulande in einer Höhe von insgesamt 80 Milliarden Euro angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2023 13:00 Uhr