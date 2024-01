Taiwan wählt neuen Präsidenten und neues Parlament

Taipeh: In Taiwan hat am Morgen die Präsidentschaftswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten um acht Uhr Ortszeit und sollten acht Stunden später schließen. Die Abstimmung prägt in den kommenden vier Jahren den weiteren Kurs im Hinblick auf Taiwans angespanntes Verhältnis zu China , das die demokratisch regierte Insel als sein Territorium beansprucht. In den meisten Umfragen lag der Kandidat der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei, William Lai, vorne, er ist derzeit Vizepräsident unter Präsidentin Tsai Ing-wen. Sie kann qua Gesetz nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 06:00 Uhr