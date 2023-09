Taiwan meldet 103 chinesische Kampfflugzeuge

Taipeh: Taiwan hat binnen eines Tages 103 chinesische Kampfflugzeuge in der Nähe der Insel gesichtet. Das Verteidigungsministerium sprach von einem neuen Höchststand und erklärte, die chinesischen Flugzeuge stellten die Sicherheit in der Straße von Taiwan und in der Region vor große Herausforderungen. Taiwan forderte Peking auf, die - wo wörtlich - "zerstörerischen einseitigen Aktionen" sofort einzustellen. Seit der politischen Spaltung im Jahr 1949 betrachtet Peking das demokratische Taiwan als abtrünniges Gebiet. In den vergangenen Jahren hatte die Präsenz chinesischer Kriegsschiffe und Armeeflugzeuge rund um Taiwan deutlich zugenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 07:00 Uhr