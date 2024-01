Taiwan hat neuen Präsidenten gewählt

Taipeh: In Taiwan ist ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt worden. Die Wahllokale schlossen am Vormittag unserer Zeit. Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Als Favorit gilt der derzeitige Vizepräsident Lai von der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei. Er versprach, im Falle eines Wahlsiegs den China-kritischen Kurs der scheidenden Amtsinhaberin Tsai fortzusetzen. Peking hatte Lai in den vergangenen Wochen als ernste Gefahr bezeichnet und ihm Separatismus vorgeworfen. Die chinesische Regierung betrachtet die Insel als abtrünnige Provinz. In Washington rief US-Außenminister Blinken China dazu auf, den Frieden in der Region zu wahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.01.2024 10:45 Uhr