Taifun wütet vor Hongkong und Südchina

Hongkong: Ein Taifun mit Rotationsgeschwindigkeiten bis zu 210 Kilometern in der Stunde rückt gerade auf Hongkong und den Süden Chinas vor. Millionen Hongkonger folgten den Anweisungen der Behörden und blieben in ihren Wohnungen. Hunderte Flüge wurden gestrichen. Der Beginn des Schuljahres wurde sicherheitshalber verschoben. In der südchinesischen Provinz Guangdong mussten sämtliche Unternehmen, Geschäfte und Märkte schließen. Dort warnten die Behörden auch vor sintflutartigen Regenfällen und riesigen Wellen. Der chinesische Wetterdienst befürchtet, dass der Taifun der stärkste seit mehr als sieben Jahrzehnten werden könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 18:15 Uhr