Taifun "Saola" wütet vor Hongkong und Südchina

Hongkong: Begleitet von starken Regenfällen und Windböen hat der Taifun "Saola" die Küstengewässer Südchinas und Hongkongs erreicht. Der Sturm löste dort große Besorgnis aus. Von offizieller Seite hieß es, "Saola" werde starke Winde, sintflutartige Regenfälle und riesige Wellen mit sich bringen. Es bestehe ein hohes Risiko für schwere Katastrophen. Der chinesische Wetterdienst warnte, "Saola" könnte der stärkste Taifun in der Region seit mehr als 70 Jahren werden. Die Region um die Metropolen Hongkong und Shenzhen hatte sich schon den ganzen Tag über auf den Sturm vorbereitet. Arbeitnehmer blieben zuhause die Hongkonger Börse setzte den Handel aus, der Bus- und Fährverkehr wurde eingestellt. In der gesamten Provinz Guangdong kehrten nach Medienangaben 27.000 Fischerboote in die Häfen zurück, um sich vor dem Sturm zu schützen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 19:45 Uhr