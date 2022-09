Taifun erreicht Süden Japans und zieht Richtung Norden weiter

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Ein starker Taifun hat die Südküste Japans erreicht. Die nationale Wetterbehörde teilte mit, "Nanmadol" sei auf dem Weg nach Norden, nachdem er in der Stadt Kagoshima auf der Insel Kyushu auf Land getroffen sei. Dort fiel zeitweise der Strom aus. Die Meteorologen warnten vor Überschwemmungen und Erdrutschen. Tausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht, hunderte Inlandsflüge abgesagt. Auch der öffentliche Nahverkehr wurde mancherorts gestoppt. Am Dienstag soll der Wirbelsturm die Hauptstadt Tokio erreichen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2022 21:00 Uhr