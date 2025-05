Tage mit extremer Hitze haben durch Klimawandel stark zugenommen

London: Klimaforscher haben errechnet, dass es immer häufiger zu Hitzewellen kommt. Die Tage mit extrem hohen Temperaturen hätten sich in den letzten zwölf Monaten im Vergleich zur Zeit vor Beginn des Klimawandels verdoppelt, heißt es in einem Bericht. Diesen hat unter anderem die World Weather Attribution verfasst. Auch die Klimaexperten des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes nahmen daran teil. In nahezu allen Länder der Erde seien etwa 50 Prozent der Bevölkerung einen Monat länger extremer Hitze ausgesetzt gewesen, als sonst in ihrer Region üblich. Die Experten warnen unter anderem vor den gesundheitlichen Folgen für die Bevölkerung. Betroffen seien vor allem vulnerable Gruppen, wie alte und kranke Menschen oder Schwangere. Gefordert wird eine schnelle politische Reaktion, um die Menschen rechtzeitig zu warnen und zu schützen.

