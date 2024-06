Tag Zwei der Fußball EM beginnt

München: Nach dem fulminanten Auftakt der Deuschten Fußballnationalmannschaft, die Schottland am Abend 5:1 besiegten, starten heute auch die beiden anderen Mannschaften der Gruppe A in das Turnier. Am Nachmittag trifft Ungarn auf die Schweiz. Am Abend beginnt auch für die Gruppe B die EM. Da trifft Spanien in Berlin auf Kroatien und Titelverteidiger Italien spielt in Dortmund gegen Albanien.

