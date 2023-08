Tag der weltweiten Erdüberlastung ist erreicht

Meldungsarchiv - 02.08.2023 05:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Genf: Die Welt erreicht nach Berechnungen der Umweltorganisation Global Footprint Network heute den sogenannten Erdüberlastungstag. Dieser gibt an, ab wann die Menschheit alle Ressourcen aufgebraucht hat, welche die Erde innerhalb eines Jahres auf natürlichem Wege herstellen kann. Deutschland hatte diesen Tag bereits am 4. Mai erreicht. Berechnet wird dabei, was die Natur etwa an Rohstoffen und Trinkwasser produzieren kann und was sie absorbieren kann - etwa CO2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2023 05:00 Uhr