Tag der Pflegenden: DRK wirbt für attraktivere Job

Berlin: Zum Internationalen Tag der Pflegenden fordert das Deutsche Rote Kreuz, den Pflegeberuf durch verschiedene Reformen attraktiver zu machen. DRK-Präsidentin Hasselfeldt sagte, man erlebe einen Arbeitskräftemangel, der sich Jahr für Jahr zuspitze. Diesem Problem könnten Politik und Arbeitgeber begegnen, wenn die Pflegeberufe fortentwickelt und damit auch für den Nachwuchs interessanter würden. Hasselfeldt verwies darauf, dass laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2049 in Deutschland mindestens 280.000 Pflegekräfte fehlen werden, das heißt, fast jeder Dritte Pflegende. Um das systematisch besser hinzubekommen, schlägt das Rote Kreuz eine bundesweite Erfassung von "weißen Flecken" der Versorgung mit sozialen Angeboten vor. Eine Meldestelle könne dazu ein zentraler Baustein sein. Der Tag der Pflegenden wird als internationaler Aktionstag jährlich am 12. Mai, also am kommenden Sonntag, begangen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.05.2024 12:15 Uhr