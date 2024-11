Tag der Entscheidung über US-Präsidentschaft

Washington: In den USA steht die Entscheidung um den Einzug ins Weiße Haus an. Die beiden Kandidaten für das Präsidentenamt, Harris und Trump, traten noch einmal vor ihren Anhängern auf - und zwar in voraussichtlich wahlentscheidenden "Swing States". In den letzten Umfragen lieferten sich beide nach wie vor ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Insgesamt sind rund 244 Millionen US-Bürger aufgerufen, zu wählen. Die ersten Wahllokale öffnen um 12 Uhr deutscher Zeit. Damit die Stimmabgabe möglichst störungsfrei abläuft, sind vielerorts die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. So wurden zum Beispiel in den Bundesstaaten Nevada und Washington Reservisten der Nationalgarde mobilisiert. Ergebnisse aus den ersten Bundesstaaten werden in der Nacht zu Mittwoch erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2024 06:00 Uhr