Tag der Deutschen Einheit - Habeck betont den Standort Ostdeutschland

Berlin: Zum heutigen Tag der Deutschen Einheit hat Bundeswirtschaftsminister Habeck die Investitionen in Ostdeutschland hervorgehoben. Den Funke-Zeitungen sagte er, im Moment seien dort mehr als zwanzig Großprojekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 50 Milliarden Euro geplant. Der Grünen-Politiker nannte als Beispiele etwa die Chipfabriken in Sachsen und Sachsen-Anhalt oder die Batterieunternehmen in Brandenburg. Die wirtschaftliche Unterstützung der ostdeutschen Region, so Habeck, stehe auf der Tagesordnung ganz oben. - Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit finden heute in Hamburg ihren Höhepunkt. Beim zentralen Festakt in der Elbphilharmonie wird neben Hamburgs Erstem Bürgermeister Tschentscher auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, eine Rede halten. Etwa 1.300 Gäste werden erwartet, unter ihnen auch Bundeskanzler Scholz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 08:00 Uhr