Tafeln weisen auf steigende Armut durch Corona hin

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die gemeinnützigen Hilfsorganisationen der Tafeln in Deutschland warnen vor einem dramatischen Anstieg der Armut durch die Coronakrise. Schon jetzt seien zusätzlich tausende Menschen auf gespendete Lebensmittel angewiesen, weil sie ihren Job verloren hätten oder in Kurzarbeit geschickt worden seien, sagte der Verbandsvorsitzende Brühl der Evangelischen Presseagentur, epd. Mit einer weiteren Zunahme sei zu rechnen. Menschen, die ohnehin schon von Armut betroffen seien, erlebten die Krise noch viel drastischer. Derzeit sind nach epd-Informationen in Großstädten fast alle Tafeln wieder in Betrieb. Etwa 350 Einrichtungen blieben aber vorerst geschlossen, weil ein Großteil der ehrenamtlichen Helfer zu Corona-Risikogruppen zähle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 10:00 Uhr