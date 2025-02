Täter von München hielt sich legal in der Landeshauptstadt auf

Staatsregierung korrigiert Angaben zum Täter von München: Entgegen den ersten Angaben hat der 24-jährige Afghane sich legal in Deutschland aufgehalten. Er hatte eine Aufenthalts- und eine Arbeitserlaubnis, eine Abschiebung stand also nicht an. Das haben Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann am Abend bestätigt. Er hatte auch keine Straftaten begangen, sondern im Gegenteil als Ladendetektiv in Verfahren gegen andere ausgesagt. Allerdings hat er in sozialen Medien mindestens einen islamistischen Post geteilt. Er hatte am Vormittag in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs ein Auto in einen Demonstrationszug gesteuert. Die Polizei geht inzwischen von 30 Verletzten aus. Ministerpräsident Söder forderte im Ersten noch einmal schärfere Gesetze, um die illegale Migration nach Deutschland einzudämmen. Der Satz "Wir schaffen das" habe nicht funktioniert.

