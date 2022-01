Tägliche Tötungsaufrufe in Chats auf Telegram

Nachrichtenarchiv - 05.01.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Chatgruppen von Gegner der Corona-Politik gibt es täglich Drohungen und Mordaufrufe. Das hat eine Recherche von tagesschau.de ergeben. Betroffen sind demnach hauptsächlich Menschen aus Politik, Wissenschaft, Medizin, Behörden und Medien. Allein im November und Dezember waren es demnach mehr als 250 Tötungsaufrufe in unterschiedlichen Chatgruppen des Portals Telegram. Das sei aber nur die Spitze des Eisberges, da sich Telegram nur eingeschränkt durchsuchen lässt, heißt es. In Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt eine Todesdrohung gegen Regierungschefin Schwesig aktuell das Landeskriminalamt. In dem Chat hatte es geheißen, Schwesig müsse in einer Zwangsjacke oder aber in einem Kranken- oder Leichenwagen abgeholt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2022 09:00 Uhr