Tägliche Stromabschaltungen in der Ukraine angekündigt

Immer mehr Menschen in Deutschland sind auf die Tafel angewiesen

Berlin: Immer mehr Menschen sind in Deutschland auf die Hilfe der Tafel angewiesen. Seit Jahresbeginn sei die Zahl der Kundinnen und Kunden um 50 Prozent gestiegen, so der Vorsitzende des Dachverbands, Brühl, in der "Rheinischen Post". Rund ein Drittel der Tafeln sei so überlastet, dass sie Aufnahmestopps verhängen mussten. Hilfesuchende Menschen wegzuschicken, sei auch für die Helfer enorm belastend, so Brühl. Die Tafeln könnten aber nicht auffangen, was der Staat nicht schaffe. Diesen kritisierte er scharf: Hilfe käme nur unzureichend und zu spät. Menschen, die zur Tafel kämen, hätten keine Reserven, so der Tafel-Chef.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2022 13:45 Uhr