Tägliche Stromabschaltungen in der Ukraine angekündigt

Nachrichtenarchiv - 05.11.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der staatliche ukrainische Energieversorger hat angekündigt, in mehreren Regionen regelmäßig den Strom abzustellen. In der Hauptstadt Kiew sowie in sieben anderen Regionen müssten die Menschen jeden Tag für etwa sechs Stunden ohne Strom auskommen, hieß es vom Unternehmen Ukrenergo, das die ukrainischen Hochspannungsleitungen betreibt. In der Ukraine gibt es seit Ende Oktober immer wieder Stromausfälle und Unterbrechungen der Wasserversorgung, weil Russland die Energie-Infrastruktur des Landes massiv mit Raketen und Drohnen angreift. Die Regierung in Moskau erklärte, sie reagiere damit auf Angriffe auf die Halbinsel Krim, die Russland 2014 völkerrechtswidrig annektiert hat. Die Ukraine wies diese Vorwürfe zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2022 14:15 Uhr