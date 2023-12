Tadschike nach Terrordrohung in Köln in Gewahrsam

Köln: Ein im Zusammenhang mit der Terrorwarnung gegen den Dom festgenommener Tadschike bleibt noch bis mindestens 7. Januar in Polizeigewahrsam. Wie es hieß, dient diese Maßnahme der "Gefahrenabwehr". Der 30-Jährige war zusammen mit vier weiteren Männern in Wesel festgenommen worden und kam als einziger nicht wieder auf freien Fuß, da zu ihm staatsschutzrelevante Erkenntnisse vorliegen, wie die Polizei mitteilte. Der Zugang zum Dom bleibt nach den Terrorhinweisen und den verschärften Sicherheitsmaßnahmen zu Weihnachten noch bis Neujahr eingeschränkt. Zu Messen, Beichten und bereits gebuchten Führungen könnten Besucher nach einer Polizeikontrolle weiterhin in den Dom kommen, teilten die Behörden heute mit. Andere Besichtigungen sind derzeit nicht möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 23:00 Uhr