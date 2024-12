Tablets bleiben Mangelware an Bayerns Schulen

München: An Bayerns Schulen fehlt es nach wie vor oft an Laptops und Tablets. Bei Gymnasien waren nach Angaben des Kultusministeriums im laufenden Schuljahr knapp 2.400 Klassen mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Das entspricht weniger als einem Viertel aller Klassen dieser Schulform im Freistaat. Bei den Realschulen sind es sogar nur knapp 23 Prozent. Angesichts dieser Zahlen rückt das Ziel der bayerischen Staatsregierung damit in weite Ferne. Demnach sollen bis 2028 alle Schülerinnen und Schüler ein Tablet für den Unterricht gestellt bekommen. Die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Strohmayr, plädierte daher unter anderem dafür, den staatlichen Zuschuss für den Kauf der Geräte zu erhöhen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 16:00 Uhr