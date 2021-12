Tabellenführer St. Pauli verliert in Kiel 0:3

Merz will CDU verjüngen

Berlin: Der designierte CDU-Vorsitzende Merz will die Partei verjüngen. Er werde dafür sorgen, dass man viele junge neue Gesichter auch in der Führung der Partei habe, sagte Merz in einem Fernseh-Interview. Im "Ersten" erklärte Merz am Abend, der CDU-Vorsitzende müsse immer in der Lage sein, das Amt des Bundeskanzlers auszuüben. Diese Frage steht Merz zufolge derzeit aber nicht an. Er liess auch offen, ob er den Fraktionsvorsitz der Union anstrebt. Im Hinblick auf den Machtkampf in der Union um die Kanzlerkandidatur sagte Merz, er wolle sicherstellen, dass sich so etwas nicht wiederholt. In einer Mitgliederbefragung zum CDU-Vorsitz hatte sich Merz klar gegen seine Konkurrenten Röttgen und Braun durchgesetzt. Ein Parteitag im Januar muss den Wirtschaftsexperten noch formell im Amt bestätigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2021 21:00 Uhr