Tabellenführer FC St. Pauli verliert in Magdeburg

Magdeburg: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Tabellenführer FC St. Pauli in Magdeburg mit 0:1 verloren. Außerdem spielten am Nachmittag Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC 2:0 und Fortuna Düsseldorf - SV 07 Elversberg 1:1. Das Abendspiel gewann Paderborn in Kaiserslautern mit 2:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2024 23:00 Uhr