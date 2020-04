"Systemsprenger" ist großer Gewinner beim Deutschen Filmpreis

Nachrichtenarchiv - 25.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Beim Deutschen Filmpreis hat das Drama "Systemsprenger" acht goldene Lolas gewonnen. Ausgezeichnet wurde der Film von Regisseurin Nora Fingscheidt unter anderem als bester Film, für die beste Regie und das beste Drehbuch. Auch die beiden Hauptdarsteller des Dramas erhielten goldene Lolas - und zwar Albrecht Schuch und die elfjährige Helena Zengel. Sie spielt in "Systemsprenger" ein Mädchen, das als schwer erziehbar gilt. Die Preise wurden am späten Abend wegen der Corona-Pandemie nicht bei einer Gala vor Publikum verliehen, sondern während einer Show im Ersten. Die Preisträger und auch viele Laudatoren wurden per Video zur Live-Sendung ins Studio geschaltet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2020 13:00 Uhr