Syrischer Übergangspräsident zu erstem Auslandsbesuch in Saudi-Arabien

Riad: Der neue syrische Übergangspräsident al-Scharaa ist in Saudi-Arabien zu seinem ersten Auslandsbesuch eingetroffen. In Riad sollte er unter anderen Kronprinz bin Salman treffen. Syrien hofft auf die wohlhabenden Golfstaaten, um den Wiederaufbau des verwüsteten Landes zu finanzieren. Saudi-Arabien hatte die Rebellengruppen im Kampf gegen das Assad-Regime unterstützt. Al-Scharaa, dessen islamistische Miliz den Sturz Assads angeführt hatte, war am Mittwoch offiziell zum Übergangspräsidenten ernannt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 14:00 Uhr