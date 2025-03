Syrische Übergangsregierung einigt sich auf Abkommen mit Kurden

Damaskus: Die syrische Übergangsregierung hat nach eigenen Angaben eine Einigung mit den Kurden im Land erzielt. Damit sollen die kurdisch geführten Demokratischen Kräfte Syriens, kurz SDF, in die staatlichen Institutionen eingliedert werden. Die SDF-Truppen hatten bislang in Regionen im Nordosten des Landes das Sagen und dort eine Selbstverwaltung aufgebaut. Mit der Einigung bringt die Führung in Damaskus einen bedeutenden Teil des syrischen Staatsgebietes unter ihre Kontrolle, ebenso wie Grenzübergänge zum Irak und zur Türkei. Außerdem liegen dort wichtige Flughäfen und Ölfelder. Im Gegenzug sollen die Kurden als Bevölkerungsgruppe mit vollen Staatsbürgerrechten anerkannt werden. Außerdem wurde vereinbart, dass alle Vertriebenen sicher zurückkehren können.

