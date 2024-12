Syrische Rebellenallianz verkündet Generalamnestie für Soldaten des Landes

Damaskus: Die von Islamisten angeführte Rebellenallianz hat eine Generalamnestie für alle Soldaten und Wehrpflichtigen in Syrien angekündigt. Ihnen werde Sicherheit garantiert, heißt es in einer Stellungnahme. Zudem seien Übergriffe untersagt. Nach dem Umsturz herrscht in Syrien gespannte Ruhe. Wie UN-Vertreter mitteilten, kamen zahlreiche Mitarbeiter des öffentlichen Sektors nicht zur Arbeit. Es kam zu Problemen an den Flughäfen, Grenzübergängen und bei Hilfslieferungen. Nach Angaben von Augenzeugen blieben in der Hauptstadt Damaskus viele Geschäfte geschlossen, da die Inhaber Plünderungen befürchten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2024 18:00 Uhr