Syrische Opposition meldet fast 80 Tote bei Angriff auf Militärakademie

Beirut: Bei einem Drohnenangriff auf eine Militärakademie in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 78 Menschen getötet worden, mindestens 140 weitere wurden veletzt. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, erfolgte der Angriff auf die Akademie in der Stadt Homs, als dort gerade Offiziere ernannt wurden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Informationen jedoch nicht. Neben Soldaten kamen nach Angaben der syrischen Armee auch mindestens neun Zivilisten ums Leben. Zu dem Angriff bekannt hat sich zunächst niemand. In Syrien herrscht seit 2011 Bürgerkrieg, nachdem Präsident Assad friedliche Demonstrationen gegen seine Regierung niederschlagen ließ.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 18:15 Uhr